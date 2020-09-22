شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور حسام شوقي عميدًا لـ«طب المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بتعيين الدكتور حسام شوقي، عميدا لكلية الطب بجامعة المنيا، لمدة 3 سنوات. فيما كلف الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، الدكتور حسين عبدالجليل عبدالعال، للقيام بأعمال عميد كلية الزراعة، والدكتور أشرف ماهر، للقيام بأعمال عميد كلية الآداب لحين تعيين عميدين جديدين للكليتين. يذكر أن 8 كليات بجامعة المنيا، خالية من شغل، مقعد عمداء الكليات، وتم تكليف آخرين، للقيام بالأعمال، لحين تعيين عمداء جدد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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