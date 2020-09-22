إغلاق مقاهي بعد تقديمها الشيشة في شبرا الخيمة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اغلقت الوحده المحليه لحى شرق شبرا الخيمه مقاهى مخالفه وتقوم بتقديم الشيشه بالمخالفه للقانون وذلك خلال حمله مكبرة شنتها الوحده الوحده المحليه بقيادة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى للتصدى لجميع انواع المخالفات وفى اطار تشديد الإجراءات الخاصه بقرارات الحظر المفروضه وردع المخالفين وتكثيف الحملات للتصدى لظاهره الاشغالات والتعديات واستهدفت الحمله شارع امتداد المرأه المعيله وتم ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر وتم مصادرتها ورفع الاشغالات الموجوده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. غلق مقاهى فى شبرا الخيمه غلق مقاهى فى شبرا الخيمه غلق مقاهى فى شبرا الخيمه غلق مقاهى فى شبرا الخيمه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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