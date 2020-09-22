شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنشاء وتطوير 114 مدرسة و 4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 118 مشروع في قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة، مابين إنشاء وتطوير 114 مدرسة لإضافة وتطوير 2049 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 4 مباني لإدارات تعليمية بتكلفة إجمالية 987 مليون و319 ألف جنيه .
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء، مدرسة فاقوس الرسمية للغات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، والمقامة بتكلفة 10 مليون و700 ألف جنيه، لتضيف 28 فصلا دراسيا جديدا، وذلك لمتابعة توصيل المرافق الداخلية بها من صرف صحي ومياه الشرب، استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد .
شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالمتابعة المستمرة للأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمدرسة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لنهو الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد استعداداً لاستقبال الطلاب من أبناء المدينة، ولتمثل إضافة جديدة لقطاع التعليم في مركز ومدينة فاقوس.
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