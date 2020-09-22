شكرا لقرائتكم خبر عن ١٥٨طالب وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بـ«المصرية الصينية للتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور ابراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا عقد اولى لجان اختبار القدرات والمقابله الشخصية المؤهلة للكليه المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقه وذلك بمقر الكليه في الجامعه القديمه

و أكد الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية أنه تم أستقبال عدد ١٥٨ طالب المرشحين للاختبار بواقع ٨٨علمي رياضه و٧٠ علمي علوم وقال سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحه للاختبار بالمجموعه الثانيه قريبا.

هوقام الدكتور إبراهيم فارس بالمرور على لجان الاختبارات وعمل المقابله الشخصيه وبمتابعه الدكتور احمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور احمد شحاته المدرس بالكليه حيث تمت الاختبارات مع الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازيه والوقائيه وذلك لضمان سلامة الطلاب.

وقال ان الكلية تعد البداية نحو تكامل اقتصادى حقيقى مع العملاق الصينى الذي يعد من كبرى اقتصاديات العالم لافتا إلى الشراكة الاقتصادية مع الصين في العديد من المجالات والمشروعات القومية مشددا على ان الكلية مهمتها تفريخ واعداد كوادر قادرة على العمل في تلك المشروعات وتحقيق اضافة كبيرة للتعاون بين البلدين.

دكتور ابراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا يتفقد لجان الاختبارات

طلاب بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس يؤدون اختبارات القدرات

طلاب يؤدون اختبارات القدرات بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس

دكتور ابراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس يتابع الامتحانات