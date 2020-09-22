شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات البرلمان في بورسعيد إلى ٦٧ مرشحاً محتملاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اسعد الخضري المدير الإداري للمجالس الطبية ببورسعيد أن مرشح محتمل لانتخابات البرلمان ببورسعيد تقدم اليوم بأوراقه وسدد الرسوم لأجراء الكشف الطبي الممهد للترشيح، وبذلك يرتفع عدد المرشحين المحتملين في بورسعيد إلى ٦٧ مرشح منهم ثلاثة نواب بالبرلمان المنقضي ونواب من برلمان ٢٠١٠، ومرشحين لأحزاب، فيما لم يتقدم حزب الوفد بمرشحيه حتي الآن الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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