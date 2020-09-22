شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: نحن بحاجة للعمل معاً لتحسين حوكمة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن المُثل التي تستند إليها الأمم المتحدة هي السلام، والعدل، والمساواة والكرامة وهي منارات لعالم أفضل.

وقال جوتيريس في كلمته أمام احتفالية الجمعية العامة بالذكرى السنوية 75 للأمم المتحد و«ولكن المنظمة التي نحتفل بها اليوم خرجت إلى النور فقط بعد معاناة هائلة، كما ولقد استغرق الأمر حربين وموت الملايين وفظاعات الهولوكوست إلى أن التزم قادة العالم بالتعاون الدولي وسيادة القانون.

وأضاف «ولقد آتى هذا الالتزام ثمارا، إذ تم تفادي نشوب حرب عالمية ثالثة وهو ما كان يخشاه الكثيرون، ولم يحدث في التاريخ الحديث أن مر الكثير والكثير من السنوات هكذا من دون مواجهة عسكرية بين القوى العظمى، وهذا إنجاز عظيم للدول الأعضاء أن تفخر به – ولابد لنا جميعا أن نكافح للحفاظ عليه.

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أنه وعلى مر العقود، كانت هناك إنجازات تاريخية أخرى، بما في ذلك، اتفاقيات السلام وحفظ السلام، وإنهاء الاستعمار , ومعايير حقوق الإنسان – وآليات صونها , والانتصار على الفصل العنصري , والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للملايين من ضحايا النزاعات والكوارث , والقضاء على الأمراض , والخفض المستمر للجوع , والتطور التقدمي للقانون الدولي , الاتفاقات الرائدة لحماية البيئة وكوكبنا

وقال أنطونيو جوتيريس: ومؤخرا، كان الدعم بالإجماع لأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ بمثابة رؤية ملهمة للقرن الحادي والعشرين، بيد أنه لا يزال ثم الكثير والكثير لعمله، ومن بين 850 مندوبا لمؤتمر سان فرنسيسكو، كان لدينا فقط 8 نساء، ووبعد مرور 25 عاما على منهاج عمل بيجين، ما انفكت المساواة بين الجنسين تمثل أكبر تحد منفرد لحقوق الإنسان حول العالم، كما تلوح في الأفق كارثة مناخية، والتنوع الحيوي ينهار، والفقر يتزايد من جديد، والكراهية تنتشر، فيما تبقى الأسلحة النووية في حالة تأهب قصوى.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة «ولقد أتاحت التكنولوجيات التحويلية فرصا جديدة، لكنها تُعرضنا لتهديدات جديدة، وكشفت جائحة كوفيد-19 بوضوح عن أوجه الهشاشة في العالم، فقط يُمكننا التصدي لتلك (التحديات) معا.

وتابع: واليوم لدينا فائض من التحديات وعجز من الحلول متعددة الأطراف، وإنني أرحب بإعلان الجمعية العامة في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين والالتزام بتنشيط تعددية الأطراف.، لقد دعوتموني لأقيم كيفية دفع أجندتنا المشتركة، ولسوف أعود إليكم بالتحليل والتوصيات، وستكون هذه عملية مهمة وشاملة من التأمل العميق، ونحن نعرف بالفعل أننا بحاجة للمزيد والمزيد من تعددية الأطراف الفعالة، المغلفة بالرؤية والطموح والتأثير.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة إن السيادة الوطنية وهي أحد أعمدة الأمم المتحدة، تمضي يدا بيد مع تعزيز التعاون الدولي المستند إلى القيم المشتركة والمسؤولية المتبادلة سعيا وراء التقدم للجميع.

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وقال «ولا أحد يريد حكومة عالمية وإنما نحن بحاجة إلى أن نعمل معا لتحسين حوكمة العالم، وفي عالم متداخل، نحتاج إلى تعددية أطراف متشابكة، تعمل في ظلها أسرة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والتكتلات التجارية وغيرها معا على نحو وثيق وأكثر فعالية، كما نحتاج، إلى تعددية أطراف شاملة، استنادا إلى المجتمع المدني والمدن والشركات والسلطات المحلية والمزيد والمزيد من الشباب.

وأضاف «واحتفلت الأمانة العامة بهذه الذكرى السنوية بحوار عالمي وصل لما يزيد على مليون شخص حول العالم، مع تركيز خاص على أصوات الشباب، ولقد شاركونا مخاوفهم وآمالهم إزاء المستقبل، وقالوا إن التعاون الدولي حيوي للتعامل مع تحديات اليوم، وأوضحوا أن كوفيد-19 جعل مثل هذا التضامن أكثر إلحاحا. وشددوا على أن العالم بحاجة إلى أنظمة صحية وخدمات أساسية للجميع.

وتابع «بدأ مؤسسو منظمتنا عملهم في خضم صراع محتدم، والآن يقع على عاتقنا أن نرسم لنا مخرجا من الخطر، وكما ينص ميثاقنا، دعونا «نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض» كأمم متحدة.