شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 50 طن مساعدات غذائية من مصر إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مرفأ بيروت 50 طن من المساعدات الغذائية المقدمة من بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في مصر إلى كل من البطريركية المارونية وبطريركية الروم الكاثوليك وبطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وذلك في اطار تواصل الدعم المصري للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة الأزمة الحالية .

وقال الدكتور ياسر علوي في تصريحات صحفية أمس «أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً للجسرين الجوي والبحري اللذان أطلقتهما مصر في أعقاب انفجار مرفأ بيروت تجسيداً للتضامن الرسمي والشعبي المصري مع لبنان لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية مستنفرة بالكامل لدعم الاشقاء في لبنان.