شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من صيانة ٨١٥ مدرسة بمراكز الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن عبد اللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إنه فى ضوء تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى 2019 / 2020 تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بأجمالى 6296 فصل وتضمنت أعمال الصيانة السباكة والنجارة والكهرباء ، كما تم أنهاء أعمال صيانة لمبانى عدد 6 مدارس للتعليم العام والفنى . و أضاف عمران أنه في مجال التطوير التكنولوجى تم الإنتهاء من تركيب متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوى بكابلات فايبر اوبتك، و تم تطبيق مشروع التابلت على عدد 33 مدرسة من عدد 37 مدرسة ثانوى عام بعدد 6349 جهاز تابلت . وفى سياق متصل أنتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير عدد 17 مدرسة ( 160 فصل ) بعام 2019 بتكلفة إجمالية بلغت 66.4 مليون جنيه ، و إنشاء وتطوير 16 مدرسة ( 175 فصل) بعام 2020 بتكلفة إجمالية 77.4 مليون جنيه . كما تم نهو وتجهيز مدرسة طيبة المتميزة لغات بعدد 58 فصل (متكاملة) من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة وستفتتح مع بدء العام الدراسى الجديد . جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالعمل المستمر على تطوير المنظومة التعليمية على كافة المستويات لضمان أنخراط الطلاب بالمنظومة التعليمية بشكل ناجح وتحقيق إعلى مستوى من الأستفادة لهم . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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