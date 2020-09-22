تحدٍّ للأسنان ينتشر على «تيك توك» يثير غضب الأطباء: الأمر متعلق بمبرد الأظافر

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ للأسنان ينتشر على «تيك توك» يثير غضب الأطباء: الأمر متعلق بمبرد الأظافر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا جديدًا للحصول على أسنان مثالية، وتعتمد فكرة التحدي على استخدام مبرد الأظافر لجعل الأسنان متساوية، تحت اسم #filingdown.
بدأ تحدي تبريد الأسنان من خلال تطبيق تيك توك، حيث ظهرت فتاة خلال فيديو قصير وهي تقوم بهذا التحدي وخلال ساعات فقط تجاوز عدد المشاهدات الـ200 ألف مشاهدة، وبدأ المزيد من الأشخاص في تجربة هذا الأمر الخطير.
@thebentist
@cheneltiara why you do dis to me! ???????? PSA: I don’t recommend doing this ✌???? have your dentist check to make sure it’s safe first! ##teeth ##braces
انتشار التحدي بهذا الشكل دفع عدد من أطباء الأسنان للتعليق الأمر والخروج في عدد من الفيديوهات لمنع المزيد من الأشخاص من تجربة هذا التحدي لأنه يهدد مينا الأسنان، كما سيؤثر على اللثة وبنية السن، وسيؤدي إلى التسوس وفي بعض الأحيان إلى فقدان الأسنان.
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