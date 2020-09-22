شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن دفعة جديدة.. ماذا تعني الخدمة العامة وشروطها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، قرار نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بتطبيق الخدمة العامة في أول أكتوبر 2020، لخريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2020 (الدفعة 95).

«المصري اليوم» تنشر شروط أداء الخدمة العامة، وترد على تساؤلات هل هناك عقوبات تطبق على المخالفين لأداء الخدمة العامة؟ وهل هناك مكافأة على أداء الخدمة العامة؟

الخدمة العامة بحسب تعريف الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فأن الخدمة فهي واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا (الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية) لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – تنمية المجتمعات – الأسر المنتجة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة) لمواجهة المسائل والمشكلات والظواهر الاجتماعية.

كما أوضح موقع الوزارة أن الفئة المستحقة لأداء الخدمة العامة هم الشباب، وأن الشروط والأحكام هي الانتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج، وصدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعته، وأن يتمتع الشاب بالجنسية المصرية.

كما بينت الوزارة أن اجراءات الحصول على الخدمة، يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعي مرتين سنوياً لخريجي الدور الأول والثاني ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقاً لاحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل (خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير).

ويتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والتي تقوم استقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ومعهم المستندات التالية:

صورتين من الرقم القومي والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور بالإضافة إلى 3 صور شخصية، وأن يستوفى الخريج نموذج (1خ ع) محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به، ويتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

ويمنح المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسي من مسوغات التعيين.

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وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مداخلة تلفزيونية، حول وجود مكافأة طبقا للقانون وهي من 500 إلى 800 جنيه شهريًا، وبعض الجهات تعطى 1000 جنيه، مؤكدة أنهم يعملون على تحسين المكافأة.

وبخصوص الإعفاءات من الخدمة العامة، هو أن يتقدم بما يثبت أنه حصل على فرصة عمل ويحضر ما يثبت أنه تم قبوله في هذه الجهة، أيا كان الوقت لو أنه في بداية مدة الخدمة العامة أو في نهايتها أو لم يبدأها بعد.