شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة المرور»: حملات مكثفة بكل المحاور الرئيسية وتفعيل «خدمة الإغاثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزّزت الإدارة العامة للمرور تواجدها في المحاور الرئيسية، اليوم الثلاثاء، وعلى الطريق السريعة، ونشرت خدمات مرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات على الطرق السريعة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها، وتم تفعيل خدمة الإغاثة وربطها بغرفة العمليات المركزية .

كما شنت، بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدار ة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وانتشر رجال المرور في القاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

انتشرت كذلك الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.