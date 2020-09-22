شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 3060 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مواني بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SELIN-S والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 92 متر والغاطس 6 متر لشحن 3060 طن صودا من الميناء و بلغ إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن جميعها سفن حاويات وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وبضائع عامه ومغادرة 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامه وجارى التنسيق بين الإدارات المختصة بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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