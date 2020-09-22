شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنيا» تستعد لجائزة التميز الحكومي وتفعيل وحدة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت كلية الزراعة جامعة المنيا، اجتماعا طارئا لرؤساء الأقسام العلمية بالكلية برئاسة الأستاذ الدكتور حسين عبدالجليل عبدالعال عميد الكلية، والسيد الأستاذ الدكتور حربى مطاريد عبدالله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حمدان ابراهيم محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

في بداية الجلسة رحب الأستاذ الدكتور حسين عبدالجليل عبدالعال عميد الكلية بالسادة رؤساء الأقسام المعينين الجدد والقدامى وهنئهم قرب بداية العام الدراسي الجديد ثم ناقش مع السادة رؤساء الأقسام والسادة الوكلاء الاستعداد لجائزة التميز الحكومي وتفعيل وحدة الأزمات والكوارث بالكلية والاستعداد لامتحانات الترم الصيفي والانتهاء من جداول الامتحانات النظرى والعملى للعام الجامعي.

ثم كلف جميع الرؤساء والأقسام العلمية بضرورة المتابعة الميدانية داخل الأقسام والاهتمام بالصيانة والنظافة والأمن والأمان داخل كل قسم ثم كلف السادة رؤساء الأقسام بضرورة تسليم نصف المقررات الدراسية إلكترونيا في خلال اسبوع برفعها على موقع الكلية قبل بداية العام الدراسي الجديد.