شكرا لقرائتكم خبر عن جدول انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة: تصل إلى 18 ساعة في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في مياه الشرب، لمده تتراوح من 6 ساعات إلى 18 ساعة كاملة، بسبب أعمال صيانة، أو تحويل مسار خط المياه.

وتشهد 11 منطقة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع في مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير في منطقة عين شمس.

وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة) لمدة 18 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجر غدٍ الأربعاء.