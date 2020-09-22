شكرا لقرائتكم خبر عن جدول انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة: تصل إلى 18 ساعة في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء، انقطاعًا في مياه الشرب، لمده تتراوح من 6 ساعات إلى 18 ساعة كاملة، بسبب أعمال صيانة، أو تحويل مسار خط المياه.
وتشهد 11 منطقة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع في مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، نظرًا لتنفيذ أعمال تطوير في منطقة عين شمس.
وأشارت المحافظة في بيانها إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة) لمدة 18 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظرًا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز طوخ، لمدة 6 ساعات، اعتبارًا من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجر غدٍ الأربعاء.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر جدول انقطاعات مياه الشرب بالقاهرة: تصل إلى 18 ساعة في بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.