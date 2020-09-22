شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنفي وقوع إشتباكات بين الشرطة والمواطنين : اخوان يهدفون إثارة الرأى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمنى ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وزعمت خلاله حدوث إشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط .

وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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