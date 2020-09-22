شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يوافق علي مشاركة «خفاجي» في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشى عبده بعنوان :«سلطة القاضى الإدارى في مجال امتيازات الإدارة في العقد الإدارى»

جاء ذلك في كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية، وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة في تزويد الجهات الإدارية والعلمية في مصر بخبرات قضاته في كافة المجالات .