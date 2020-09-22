شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود وحدة السكان بالوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» الذي تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه في 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان.

وأكد «شعراوي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، حرص واهتمام الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية2030 التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكاللواء ومية للمساهمة في حل القضية السكانية متشابكة الأبعاد ومتعددة الجهات.

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وأوضح الوزير أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار شعراوى إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الصعيد والذي يهدف إلى إعداد كوادر محليه قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن.

وشدد على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.