شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020، حددت بعض الفئات من الطلاب معفاه من المصروفات الدراسية، وهم: أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأوضحت الوزارة أنه تسرى أحكام القرار على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.

وأكدت الوزارة فى القرار أنه يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكل المدراس، من مقابل الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية، وشرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بالمدارس الحكومية، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية والعكس في أي وقت خلال العام الدراسي، فضلا عن مقابل خدمات التجريب وشرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتيزة للغات، وبالنسبة للمدارس الرسمية الدولية يتم إعفاء الطلاب من إجمالى المصروفات الدراسية بكل أنواعها فى وشرط الكثافة المقررة عند التحويل منها وإليها مع منحهم مجانا أى وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم.

كانت الوزارة أعلنت المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.