مركز القياس الطلابى بجامعة حلوان ينظم دورة إعداد الاختبار الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان ، دورة إعداد الاختبار الإلكتروني وفق جدول المواصفات، وذلك ضمن سلسلة الدورات التدريبية المجانية المقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أون لاين اللازمة لتطبيق نظام التعلم الهجين ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز. وتنطلق فعاليات الدورة خلال الفترة من 28 سبتمبر 2020 وحتى 29 سبتمبر 2020. Advertisements وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، تهدف الدورة إلى التعرف على مفهوم الاختبارات الالكترونية، معرفة المصطلحات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية، وتحديد أنواع الاختبارات الإلكترونية، وإدراك مميزات وعيوب الاختبارات الإلكترونية، فهم مراحل تصميم الاختبارات الإلكترونية، ومعرفة ما يجب مراعاته عند توظيف الاختبارات الإلكترونية، تحديد أنواع برمجيات تصميم الاختبارات الإلكترونية، وصياغة أنواع الأسئلة في الاختبار الالكتروني، وضع إرشادات تربوية لأعضاء هيئة التدريس قبل بناء اختبار الكتروني، وإعداد جدول المواصفات إتقان الطرق المختلفة لتصميم الاختبار ، و التطبيق على بعض القوالب الجاهزة لتصميم الاختبار الالكتروني ، شرح كامل لكيفية عمل اختبار الكتروني ، معرفة كيفية منع الغش في الاختبارات الإلكترونية.

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