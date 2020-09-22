شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى فعاليات الاجتماع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 - 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها"، وذكرت الخارجية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية سامح شكرى ألقى بيان مصر أمام الاجتماع لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع الهام حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وأوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة جوهرية من تاريخ المنظمة، كما يشهد إصدار الإعلان السياسي الذي يركز على ما حققته المنظومة الدولية والأمم المتحدة في 75 عاما مضت، وما تواجهه من تحديات في واقعنا المعاصر، ويطرح تصورا لصيغة العمل الدولي متعدد الأطراف في المستقبل لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من سلم وأمن ورخاء، مضيفا أن مصر قد اضطلعت على مدار دورة الجمعية العامة رقم (74) بدور نشط في صياغة وعملية المفاوضات على الإعلان، وحرصت على تضمينه رؤية وتطلعات الشعوب العربية والأفريقية.

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وأضاف السفير محمد إدريس أن الاجتماع شهد إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولي Global Dialogue، التي امتدت علي مدار العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على أراء المواطنين حول العالم خاصة الشباب في المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التي تواجه عالم اليوم.

وتشهد اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي العديد من الفعاليات والقمم، التي تنعقد حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث ينطلق النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 – 30 سبتمبر 2020.