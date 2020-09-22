شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدى على سيارة شرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون بالبدرشين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. Advertisements



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