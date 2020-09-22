شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحطـــات مميزة محسنة (روسى) مكيف أسبانى مكيف VIP أولى ثانية أولى ثانية القاهرة / بنى سويف 6 30 50 45 85 70 القاهرة / المنيا 12 40 85 65 135 100 القاهرة / أسيوط 16 50 100 80 170 125 القاهرة / سوهاج 19 55 115 85 195 135 Advertisements القاهرة / قنا 22 65 135 100 230 155 القاهرة / الاقصر 24 75 145 110 245 165 القاهرة / أسوان 28 85 175 125 295 190 وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى. وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.

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