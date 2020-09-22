الارشيف / أخبار مصر

أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحطـــات

مميزة

محسنة

(روسى)

مكيف أسبانى

مكيف VIP

أولى

ثانية

أولى

ثانية

القاهرة / بنى سويف

6

30

50

45

85

70

القاهرة / المنيا

12

40

85

65

135

100

القاهرة / أسيوط

16

50

100

80

170

125

القاهرة / سوهاج

19

55

115

85

195

135

Advertisements

القاهرة / قنا

22

65

135

100

230

155

القاهرة / الاقصر

24

75

145

110

245

165

القاهرة / أسوان

28

85

175

125

295

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا