شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية والان مع تفاصيل الخبر
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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحطـــات
|
مميزة
|
محسنة
(روسى)
|
مكيف أسبانى
|
مكيف VIP
|
أولى
|
ثانية
|
أولى
|
ثانية
|
القاهرة / بنى سويف
|
6
|
30
|
50
|
45
|
85
|
70
|
القاهرة / المنيا
|
12
|
40
|
85
|
65
|
135
|
100
|
القاهرة / أسيوط
|
16
|
50
|
100
|
80
|
170
|
125
|
القاهرة / سوهاج
|
19
|
55
|
115
|
85
|
195
|
135
|
القاهرة / قنا
|
22
|
65
|
135
|
100
|
230
|
155
|
القاهرة / الاقصر
|
24
|
75
|
145
|
110
|
245
|
165
|
القاهرة / أسوان
|
28
|
85
|
175
|
125
|
295
|
190
وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى.
وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.
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