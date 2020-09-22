القبض على المتهمين بالتعدي على سيارة شرطة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "العناصر المشاغبة" التي حاولت التعدي على سيارة الشرطة بقرية "أبو راجون" في البدرشين. وأضاف المصدر، أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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