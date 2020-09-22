"المرور": تحرير 3 آلاف مخالفة متنوعة خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق السريعة والصحراوية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3320 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (780) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(167) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير " 15 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 20 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



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