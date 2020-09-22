"شادي" في دعوى تطليق: " مراتي بتنزلني 4 الفجر أجبلها معسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-فاطمة عادل:

"مراتي مدمنة شيشة تفاح وبتنزلني من أول أسبوع جواز أجبلها معسل تفاح الساعة 4 الفجر".. بهذه الكلمات برر "شادي. س" تقدمه بدعوى تطليق للضرر من زوجته "سهر. م" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

يقول مقيم الدعوى: تزوجت قبل شهرين من "سهر" 28 سنة، بعد قصة حب استمرت عام ونصف، ولم تظهر عليها أية عيوب خلال فترة الخطبة، وبطريقتها جعلتني أتمسك بالزواج منها.

يضيف شادي: "بعد الزواج مباشرة وبمرور الأيام لاحظت حبها الشديد لشرب الشيشة، وبعد 4 أيام طالبتني بشراء معسل لها، بعدما أخبرتني بتناولها للشيشة وهي بسن الـ 19 عام، وغير قادرة على التوقف عنها، "مراتي مدمنة شيشة".

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أوضح صاحب الـ 33 عام: زوجتي كانت تتعمد شرب الشيشة أثناء وجودي بالمنزل، حتى أنها شعرت بإعياء شديد بسبب كثرة تناولها لها، وحينما قمنا بزيارة الطبيب توقعت أن تتركها نهائيًا، لكن على النقيض ازداد تمسكها بها، حتى ظهرت الخلافات بيننا.

يضيف: قررت على الفور إنهاء الحياة الزوجية بيننا بسبب عادتها السيئة، وإصابتها بمرض قد يضر بأطفالنا في المستقبل نتيجة تناولها الشيشة، حتى أنني وجهت إليها إهانة أمام أهلها، ومن ثم هربت إلى والدها كي تشتكي له مني.

يختتم: قررت إنهاء حياتي معها ورفع دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.