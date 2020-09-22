شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 بعد مده بالساعة والرابط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُغلق رابط موقع التنسيق الالكترونى 2020 في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2020، التقديم لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى، وذلك بعد صدور قرار من وزارة التعليم العالى أمس بمد فترة عمل موقع تنسيق المرحلة الثالثة ليوم جديد ليصبح إجمالى أيام تلك المرحلة 6 أيام والذى بدأ تلقى الطلبات يوم الخميس 17 سبتمبر الماضى.

وأصدرت وزارة التعليم العالى بيانًا أوضحت فيه أن فترة التنسيق ليوم جديد يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولإتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا علي زيادة في الدرجات بعد ظهور نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة التصحيح لبعض المواد لتسجيل الرغبات، وتمكين باقي الطلاب من إمكانية تعديل الرغبات حتى الموعد المحدد لغلق رابط تسجيل الرغبات.

ويستطيع طلاب المرحلة الثالثة والناجحين في امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم بعد التقدم للتسجيل قبل الساعة السابعة مساء اليوم موعد غلق رابط تسجيل رغبات لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى عبر موقع التنسيق الالكترونى على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويجب على الطلاب الاطلاع على عدد من المؤشرات عن المجاميع سواءًا الخاصة بنتائج العام الماضى، أونتائج هذا العام للمرحلتين الأولى والثانية قبل تسجيل الرغبات.من خلال الروابط التالية:

مؤشرات تنسيق الشعبة العلمية 2020:

نتيجة المرحلة الأولى والثانية 2020

نتيجة المرحلة الثالثة 2019

مؤشرات تنسيق الشعبة الأدبية 2020:

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نتيجة المرحلة الأولى والثانية 2020

نتيجة المرحلة الثالثة 2019