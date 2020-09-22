شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 13 طن لحوم من صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 13 طنا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "القليوبية – الشرقية – المنوفية - المنيا" ، بواقع 4 أطنان لمحافظة المنيا، و3 طن لكل من محافظة القليوبية، الشرقية، و المنوفية، وذلك للأسبوع السابع على التوالي .

وقالت وزارة الأوقاف إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 729 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

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وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى في تزايد مستمر حيث كان في أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه ، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين في المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فاقد في اللحوم، حيث تتسلم الوزارة من الشركة التابع لوزارة التموين اللحوم صافى بدون جلود أو دهون، قائلاً: "يتم بيع الجلود والدهون وكل فاقد من الذبيحة وتحويل ثمنها إلى لحوم ، لضمان أن ما يدفعه المضحى من صكوك للأضاحى يصل كاملا لحوم للمستحقين".



وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.