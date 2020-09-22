الجريمة في 24 ساعة| عاطل يقتل سائقًا ويدفنه بمنزله.. وطفل يخنق ابن عمه حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين جرائم قتل بسبب السرقة والخلافات الشخصية، عودة طفلة حضانة العاشر بعد اختفائها 6 أيام في ظروف غامضة.

- مصدر أمني ينفي وقوع اشتباكات بين الشرطة ومواطنين في أسيوط

نفى مصدر أمنى ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط.

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- اختلفا على "سباطة بلح".. طفل يخنق ابن عمه حتى الموت في قنا

ألقت المباحث الجنائية في قنا، القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل الطفل "خير.م" عامًا، بعد ساعات من العثور على جثته متحللة داخل زراعات الذرة، بنجع محروس، في قرية البراهمة التابعة للوحدة لمركز قفط، في جنوب قنا.

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- كتم أنفاسها أثناء نومها.. تفاصيل مقتل مسنة داخل مسكنها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل مسنة بمسكنها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، بغرض السرقة، تم ضبط المتهم.

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- المنيا| خنقه ودفنه في البيت.. ضبط عاطل قتل سائقًا لسرقة هاتف محمول

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، لغز مقتل سائق تاكسي، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، بغرض سرقة هاتف محمول، تم ضبط المتهم.

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- بعد 6 أيام من اختفائها.. "طفلة حضانة العاشر من رمضان" تعود إلى أسرتها

عادت الطفلة كنزي محمد عبدالله، البالغة من العمر سنتين وشهر واحد، إلى أسرتها في المجاورة 37 دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وذلك بعد 6 أيام من اختفائها من حضانة، كانت أسرتها أودعتها إياها، في واقعة إهمال حبست على إثرها مربية الحضانة.

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- شاهده في وضع مخل مع أمه.. قرار جديد للنيابة بشأن المتهم بقتل صديق والده

أصدرت النيابة العامة في محافظة المنيا، اليوم الاثنين قرارًا بشأن طالب، على خلفية اتهامه بقتل موظف طعنًا بسكين، بعد أن شاهده في وضع مُخِلّ مع والدته، عقب عودته من عمله بالقاهرة إلى منزله بمركز العدوة.

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- سلم نفسه وضابطين دفعا له الثمن.. عامل يخطف دواءً من صيدلي ليُنقذ زوجته في كفرالشيخ

شهدت مدينة دسوق في كفرالشيخ لفتة إنسانية من ضابطي شرطة أنقذا عاملا من الحبس بتهمة سرقة دواء بعد أن فرّ به هاربًا إلى زوجته، التي تجري عملية ولادة، وذلك عقب اكتشافه عدم وجود سيولة مالية بحوزته أثناء شرائه.

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- الداخلية: ضبط مخمور أطلق الشماريخ عقب انتهاء عرض مسرحي في الإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن بالإسكندرية، حلاق لقيامه بإطلاق شمروخ بمدخل أحد المسارح عقب انتهاء عرض مسرحي.

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- إصابة 3 سقطوا من قطار بالحوامدية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوطهم من قطار بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

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- "أمن القاهرة": كشف ملابسات اختلاق شخص تعرضه للسرقة بالإكراه في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه بالشروق .

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