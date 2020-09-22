أخبار مصر | عاجل.. سامح شكري: مصر تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. سامح شكري: مصر تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "شكري"، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وأكثر المؤيدين لعملها.
وشدد وزير الخارجية المصري، على أن الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة فرصة لمراجعة عمل المنظمة الأممية وإصلاحها.
ففي احتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، ستتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانًا يعبر عن إيمانها بأن تحديات اليوم لا يمكن معالجتها إلا من خلال تنشيط تعددية الأطراف.
وستكون الرسالة الشاملة المنبثقة عن أسبوع من الفعاليات رفيعة المستوى لهذا العام رسالة مفهومها التضامن تحت شعار "المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها".
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