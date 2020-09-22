أخبار مصر | عاجل.. سامح شكري: مصر تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

وشدد وزير الخارجية المصري، على أن الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة فرصة لمراجعة عمل المنظمة الأممية وإصلاحها.

وأضاف "شكري"، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وأكثر المؤيدين لعملها.

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن القاهرة تؤيد تحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

هذا، وقبل خمسة وسبعين عامًا، اتخذ زعماء العالم خطوات ذات دلالات بعيدة المدى بهدف التعافي من حرب عالمية مفجعة. واليوم، وفي خضم جائحة وباء سريع الانتشار، يواجه العالم مواقف تحاكي لحظات التأسيس الأولى.

ففي احتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، ستتبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانًا يعبر عن إيمانها بأن تحديات اليوم لا يمكن معالجتها إلا من خلال تنشيط تعددية الأطراف.

وستكون الرسالة الشاملة المنبثقة عن أسبوع من الفعاليات رفيعة المستوى لهذا العام رسالة مفهومها التضامن تحت شعار "المستقبل الذي نصبو إليه، الأمم المتحدة التي ننشدها".

انضموا إلينا عبر البث الشبكي من 9 صباحًا حتى 9 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية وتشكيل مستقبلنا معًا!

