شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع بداية الخريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد انخفاضا تدريجيا على جميع أنحاء البلاد تزامناً مع بداية فصل الخريف الأربعاء 23 سبتمبر .
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وهناك أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 23»، الإسكندرية «30 – 24»، قنا «42- 26»، الأقصر «43– 27»، أسوان «43 – 28» .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .
أما غداً الاربعاء فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى«33 – 22»، الوجه البحرى «33 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36- 28»، شمال الصعيد «35 – 24»، جنوب الصعيد «43 – 29» درجة مئوية.
ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70– 25»، الوجه البحرى «75 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .
أما بعد غدً الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى«32 – 22»، الوجه البحرى «32 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 28»، شمال الصعيد «34 – 24»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية .
وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى«70 – 20»، الوجه البحرى «75 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .
وتشهد البلاد في الأيام الثلاث شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ورياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .
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