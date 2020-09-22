شكرا لقرائتكم خبر عن 3مرشحين جدد يتقدمون باوراقهم فى انتخابات مجلس النواب بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس النواب عن حميع دوائر محافظة المنوفية إستقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب، في محكمة شبين الكوم الكلية، حيث تقدم 3 مرشحين جدد بأوراقهم، ويصل إجمالي عدد المرشحين اللذين تقدموا بأوراقهم 122 مرشحا.
من جانبه، أكد الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف على مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية مازالت تستقبل جميع من يرغب في إجراء الكشف الطبى للترشح لإنتخابات مجلس النواب.
وأوضح، أن 230 مرشحا محتملا لمجلس النواب قاموا بإجراء الكشف الطبي كشرط من شروط الترشح، مؤكدا أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية مع جميع المتقدمين لإجراء الكشف الطبي
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