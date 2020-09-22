شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» بدمياط بسبب ترشيحات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الأجواء الانتخابية في محافظة دمياط، توترا واضحا وخلافات حادة بين حزبي «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري»، تزامنا مع إعلان الترشيحات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، حيث ضمت القائمة أمين حزب مستقبل وطن والنائب الحالي محمد الحصي، بينما خلت من رجل الأعمال محمد قابيل البنا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة.

كما أطاحت باثنين بارزين بالحزب وهما رجل الأعمال حسن عبدالوهاب، الذي رد سريعا بتقديم استقالته من «مستقبل وطن» وترشحه منفردا على الدائرة الثانية التي تشمل فارسكور والزرقا وكفرسعد، ورجل الأعمال محمد سامي سليمان، الذي فاجأ الجميع بانتقاله لحزب الشعب الجمهوري الذي اختار سليمان مرشحا له على المقاعد الفردية، كما استبعد «مستقبل وطن» رجل الأعمال على كيوان رغم إبداء رغبته في الترشح والذي لم يحدد موقفه من الترشح مستقلا.

جدير بالذكر، أن محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسه على 10 مقاع بينهم 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية .