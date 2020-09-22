شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بسبب بلطجة سائقي السرفيس بدمياط.. وتعليق المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الاستياء تسود بعض الأهالي في دمياط، بسبب ما وصفوه بلطجة سائقي السيرفيس في بعض الخطوط بالمحافظة.

ويشهد موقف السرفيس المار بين باب الحرس وموقف فارسكور والزرقا حالة من الفوضي والبلطجة من جانب بعض السائقين، الذين يجبرون الركاب على النزول بالقوة وتغيير مسار خط السير المقرر بجوار أحد البنوك لاختصار المسافة وعدم اتباع خط السير المقرر والمار بنقابة المهندسين ومديرية الري.

وقال محمد الراعي، موظف، إنه طلب عدة مرات من مسؤولي المرور توفير عسكري مرور أمام أحد البنوك لإجبار السائقين على الالتزام بخط السير المقرر، وعدم ممارسة البلطجة تجاه الركاب وإجبارهم على النزول، ما يمثل خطرا على الأطفال والسيدات نظرا لكون هذه المنطقة نائية، مضيفا أن الموقف يتكرر مع ركاب موقف الشعراء الذين يفرضون سطوتهم على الركاب وإنزالهم بالقوة في منطقة المطري لإعادة التحميل مرة أخرى دون اتخاذ إجراء قانوني حيالهم.

وأضاف أحمد الموافي، من مدينة شرباص بفارسكور، أنه رغم الجهود التي يقوم بها العميد حازم راتب، مدير إدارة المرور، لضيط الحالة المرورية وتوفير السيولة المطلوبة في كافة أنحاء المحافظة، ومتابعته الواضحة للحالة المرورية، إلا أنه يجب عليه توفير فرد مرور لمتابعة التزام السائقين وحماية الركاب من البلطجة التي يواجهونها من البعض منهم، مطالبا المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، بحماية المواطنين من سطوة الركاب وابتزازهم بغرض تحقيق مكاسب مادية على حساب مصالح الركاب .

من جانبها، قالت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، إنها وجهت هذه المطاالب للمسؤولين المختصين، مؤكدة أن هناك خطة موسعة لنقل المواقف العشوائية وتنظيم حركة سيارات السيرفيس مع متابعة مدى التزامها بخطوط السير المقررة، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون.

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