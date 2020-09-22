شكرا لقرائتكم خبر عن هدد مدير الأمن.. مقتل «لانشون» في تبادل إطلاق نار مع الشرطة أثناء ضبطه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى مسجل خطر يدعي «م.ل» وشهرته «لانشون»، حتفه، بعد مطاردة بينه وبين قوات الأمن في دائرة مركز بركة السبع، حيث بادر المسجل بإطلاق النيران على قوات الشرطة والتي ردت عليه وأردته قتيلا.

ونشر المسجل «لانشون» فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، يهاجم فيها مدير أمن المنوفية وضباط قسم شرطة بركة السبع ويهددهم بالقتل والتعدي عليهم لمطاردته في كل مكان، كما تمكن المسجل منذ عدة أسابيع من إصابة 3 أمناء شرطة بطلق ناري أثناء مطاردته.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بقتل مسجل خطر يدعي «م.ل» وشهرته «لانشون»، بعد اشتباكه مع قوات الأمن خلال مطاردته في دائرة مركز شرطة بركة السبع.

وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.