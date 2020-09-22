سامح شكرى يدعو المجتمع الدولى للتصدى للدول الداعمة للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية سامح شكرى إلى ضرورة تصدى المجتمع الدولي للدول الداعمة للإرهاب، مشيرا فى كلمته بافتتاح أعمال اجتماعات الأمم المتحدة إلى أن مصر تدعو للتصدى لكافة الدول التى توظف الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة. وقال شكرى فى كلمته فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن مصر لديها رؤية قائمة على مقومات بمقدمتها التأكيد على قيم التكافل والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة واحترام الخصوصية الثقافية للشعوب والمجتمعات. Advertisements ودعا وزير الخارجية، المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة إلى العمل علي صيانة السلم والأمن الدوليين والتصدى لمحاولات تفكيك الدول الوطنية ومكافحة الإرهاب والتصدى للدول التى توظفه وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، وكذلك مكافحة التطرف والجريمة المنظمة. وشدد سامح شكرى على ضرورة إيجاد آلية ملزمة لصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبرانى والمعلوماتى بالإضافة لصيانة الهياكل المؤسسية والتنظيمية لمؤسسات حفظ السلم والأمن الدوليين.

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