شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات للانضمام لقوائم موازية لانتخابات «النواب» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الساحة السياسية في محافظة دمياط، انتقادات لما تردد عن ترشيحات القائمة الوطنية والتي ضمت وجوها برلمانية لم تتمتع برضا شعبي حول أدائهم البرلماني، علاوة علي ترشيحات نسائية تفتقد للممارسة الشعبية والسياسية السابقة.

وسخر البعض من ضم قائمة مجلس النواب وجوها مرشحه أعمارها تزيد على مرشحي الشيوخ الأخيرة، وسط حالة من الجدل علي صفحات التواصل الاجتماعي تطالب باستبدال أسماء بالقائمة بوجوه أخرى.

وأكدت مصادر مطلعة وجود مفاوضات واسعة النطاق لتشكيل قائمة موازية لشرق الدلتا تضم مستقلين ومستبعدين من أحزاب أخرى، علاوة علي وجوه لها ثقل وتاريخ سياسي، ومنهم الدكتور جمال الزيني النائب الأسبق عن دائرة الزرقا، الذي صرح بأنه مازال يدرس الموقف ولم يتخذ قرارا بعد حول انضمامه من عدمه والترشح فرديا، وكذلك حمدي عبدالمجيد شلبي النائب الأسبق عن دائرة الزرقا، مستغلين حالة من عدم الرضا الشعبي تجاه القائمة الوطنية، وهو ما يرجح لجوء نسبة من الناخبين للتصويت العقابي ضد القائمة الوطنية لصالح القائمة المنافسة.

جدير بالذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها نوفمبر المقبل وتجرى المنافسة علي 10مقاعد، بينها 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية.