شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو الأزر في كفر الشيح يعانون من تدني سعر المحصول وزيادة تكلفة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مزارعو الأرز في محافظة كفر الشيخ، التي يطلقون عليها إقليم الأرز لأنها تنتج ثلث إنتاج مصر، أن سعر المحصول تدنى بشكل غير مسبوق، رغم الارتفاع الشديد في تكلفة الزراعة من تجهيز الأرض حتى الحصاد، لافتين إلى أنهم باعوا المحصول بأرخص الأسعار، موضحين أن الدولة تركت الفلاحين فريسة للتجار.

شريف الصباغ، عضو مجلس محلي المحافظة السابق قال لـ«المصري اليوم»، إن المزارعين فوجئوا بتدني أسعار محصول الأرز ووصل سعر الأردب 800 جنيه، بينما كان العام الماضي 1200 جنيه (للحبة الرفيعة)، والحبة العريضة 1300 جنيه، بدلا من 1400 جنيه للعام الماضي، موضحا ارتفاع تكلفة الإنتاج عن العام الماضي بداية من حرث الأرض وتجهيزها للزراعة مرورا بالتقاوي والأسمدة حتى الحصاد.

أوضح «الصباغ»، ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، موضحا تسبب ذلك في أزمة بين ملاك الأرض والمستأجرين، لافتا إلى أن غلق باب التصدير العام الماضي تسبب في وجود فائض مخزون من الأرز، إضافة لإنتاج العام الحالي وتسبب ذلك في انخفاض شديد في سعر المحصول.

صبري عتمان، قيادي بالحزب الناصري، أكد أن مزارعي الأرز بالمحافظة تعرضوا لهزة اقتصادية و«خراب بيوت» بسبب تدني سعر المحصول، رغم زيادة تكلفة الإنتاج.

مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، طالب الدولة بأن تنظر للفلاح وتشجعه على الإنتاج، وأن تفتح أبواب شركات المضارب الخاصة بالقطاع العام لاستلام محصول الأرز بأسعار معقولة، موضحا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الدولة أن تشتري المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه على الدولة أن تصدر قرارات تخفف تكلفة زراعة الأرز من أسمدة وكهرباء وسولار.

Advertisements