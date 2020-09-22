شكرا لقرائتكم خبر عن منال عوض: دمياط آمنة والزلزال لم يؤثر على المحافظة وأطرافها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، إنها تابعت ما أعلنته البحوث الفلكية عن وقوع هزة أرضية بالقرب من شمال مدينة دمياط، مشيرة إلى عدم تأثر أنحاء المحافظة وأطرافها بهذه الهزة، ولفتت إلى أن المحافظة آمنة تماما، ولم تسبب أي خسائر أو إصابات.

كان الدكتور جاد محمد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية، أعلن اليوم أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت مساء أمس الإثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط، وأوضح عميد معهد البحوث الفلكية، أن بيانات الهزة تضمنت، حدثت السادسة و56 دقيقة مساء أمس، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 36.9633°N شمالا، وخط الطولE 30.6918° شرقا، وعلى عمق 75 كم.