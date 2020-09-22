شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «المصري اليوم» تنشر الجزء الثالث من الحركة القضائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، على ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات لمدة سنة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.
وجدد مجلس القضاء الأعلى ندب عدد من أعضاء النيابة العامة أيضًا، كجزء ثالث من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
للاطلاع على الحركة:
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الوضع في مصر
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اصابات
102,141
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تعافي
90,332
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وفيات
5,787
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