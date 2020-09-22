شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: لدينا سيناريو لمواجهة أي زيادة للمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ، تستعد لموسم الشتاء بوضع خطة لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، مضيفا: «لدينا سيناريو لمواجهة أي زيادة للمياه».

وأوضح المحافظ أنه تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية والري وحمايه نهر النيل والكهرباء والتضامن الاجتماعي والتموين والتربية والتعليم والميكانيكا والكهرباء بالإضافة للاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.

وقال المحافظ إنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع كل الاستعدادات بكل القطاعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرهما.