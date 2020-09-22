شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني ينفي وقوع اشتباكات بين الشرطة ومواطنين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى مصدر أمني ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط.
وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا.
يأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.
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