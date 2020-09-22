شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.5 طن لحوم مجمدة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع الرقابة التجارية والجهات الفنية، حملة تفتيشية لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، وثلاجات حفظ اللحوم والسلع الغذائية.

وتهدف الحملة التي قادها محمد عبدالقوى وسامح البنا، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وخالد البوهي، بالرقابة التموينية، ومحمد المرسي ورؤي العيسوي، بالرقابة التجارية، بالاشتراك مع الجهات الفنية، إلى التأكد من توافر السلع أمام المواطنين وعدم التلاعب في الأسعار، والوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «غير مرخصة» بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتبين حيازته (4.5 طن لحوم مجمدة) بدون فواتير أو مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر المحضر 3074 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم أول كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3200 عبوة «إندومي» بدون أي فواتير، دخل مخزن غير مرخص، بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر 2594 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، بالإضافة إلي ضبط 330 علبة سجائر مهربة، ومجهولة المصدر، بأحد المحال التجارية، بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر رقم 2594 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول.

وجري التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.

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