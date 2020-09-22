شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد للجامعات المصرية بعد إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى يرصد " الخليج 365 " أبرز المعلومات والخدمات التي تقدمها منصة التعلم عن بعد لطلاب الجامعات:-
1- تعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية.
2- تتماشي المنصة مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد
3- تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة
4- تمكن المنصة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم
5- تتيح منصة التعلم عن بعد بناء غرف دراسية تعاونية
6- تساهم فى تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.
7- تتيح المنصة تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها الشركة
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