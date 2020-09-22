شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصادر لتمويل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 148 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة أيضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض من مخاطر المهن الطبية، عدة مصادر لتمويل الصندوق.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير موارد الصندوق، وهى:

(1) نسبة (5%) من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في المادة السادسة من هذا القانون.

(2) نسبة (5%) من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز، وغيرهم من الخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، والتمريض،

المنصوص عليهم في البند (5) من المادة السادسة من هذا القانون.

(3) نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة.

(4) نسبة (75%) من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

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(5) عاند استثمار أموال الصندوق.

(6)تبرعات او هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق واغراض الصندوق.

(7) الاشتراكات المقررة عن الفئات التي تضم لعضوية الصندوق.

(8) نسبة (5%) من بدل مخاطر المهن الطبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة.

(9) ما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.