شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أنجيلا ميركل.. فتاة البار التي تحولت لسيدة أوروبا الأولى - بص العصفورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج "بص العصفورة" تسلط الزميلة هناء أبو العز، الضوء على الجوانب الخفية في حياة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي يطلق عليها المرأة الحديدية، وسيدة اوروبا الأولى.

وتوضح الحلقة كيف أن أنجيلا ميركل عانت من الشيوعية لدرجة أنها قتلت حلمها في أن تصبح مدرسة و اضطهدت والدتها الذى كان يعمل قس بالكنيسة، وعملت فتاة في بار، أثناء دراستها الفيزياء.

ويشير برنامج بص العصفورة، إلى أن المستشارة الألمانية لم تنخرط في الحياة السياسية الا بعد سقوط حائط برلين في عام 1989 حين عملت في البداية في ربط أجهزة الحاسوب في مكتب حزب ديمقراطي جديد ثم التحقت فيما بعد بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل شهرين من توحيد ألمانيا ، وصعدت أنجيلا من متحدثة باسم اخر حكومة في المانيا الشرقية في عام 1990 الى زعيمة الحزب المحافظ في عام 2000 ، وبعدها شغلت منصب وزيرة للشباب ثم وزيرة اللبيئة والسلامة النووية في حكومة هلموت كول، وبعد أن خسر هلموت الانتخابات انتخبت رئيسة للحزب لتصبح فيما بعد المستشارة الألمانية الأولى بعد توحيد البلاد.

و أصبحت ميركل أول مستشارة ألمانية وواحدة من الشخصيات القيادية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات عام 2005، ، وأول امرأه تحكم ألمانيا بعد أن أصبحت دولة وطنية حديثة كما تم انتخابها لولاية ثانية وثالثة.

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أنجيلا ميركل، أنقذت اليورو فى أسوأ أزمة له من بعد الحروب العالمية سنة 2008 ، وخسرت تأييد حزبها وخاطرت بكل حلفائها وكرسى الحكم، عشان تستقبل مليون ونص لاجئ سنة 2015، وألغت التجنيد الاجبارى بعد اكثر من 5 عقود على فرضه رغم معارضتها لتحويل الجيش إلى احترافى ، وأخذت أجرأ القرارات لما اغلقت 10 مفاعلات نووية بشكل فورى بعد كارثة مفاعل فوكوشيما اليابانى 2011.

واختتمت هناء أبو العز الحلقة بقرار أنجيلا ميركل بإعلان رحيلها عن كرسى الحكم الألمانى 2021 بعد 14 سنة خدمة فى ألمانيا وأوروبا والعالم، وهى لا تسكن قصر، وتعيش في شقة منذ سنوات طويلة وتتسوق دون حراسة خاصة.

البرنامج اعداد وتقديم هناء أبو العز، ويذاع الاثنين من كل أسبوع، رئيس التحرير حسن مجدى، ومونتاج خلود رفعت، وهبه أشرف، وتصوير حسن محمد، وإخراج شادى أبو الحسن.