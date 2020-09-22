مصدر أمني ينفي وقوع اشتباكات بين الشرطة ومواطنين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نفى مصدر أمنى ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط. وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام.

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