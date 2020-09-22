"الزراعة" تكشف خطة إنشاء محطة للخيول العربية في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محطة الزهراء الواقعة بمنطقة عين شمس تعمل بكامل طاقتها دون أي توقف بهدف التطوير المستمر فيها، مشيرًا إلى أن المحطة بها سجلات من فترات زمنية كبيرة.

وأضاف القرش في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أن إنشاء محطة بالعاصمة الإدارية يأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية للحفاظ على مقدرات مصر تاريخية، لافتًا إلى أن المحطة تحتوي مكتبة تاريخية تضم أمهات الكتب في مجال تربية الخيول.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لتطوير المحطة ورفع كفاءة العاملين فيها، للمحافظة على الخيول وتحسين الصفات الوراثية الخاصة بها، باعتبارها الأولى عالميًا في تربية الخيول العربية، والأولى من حيث السلالات العريقة التي تمتاز بنقاء الدم.

وتلقى المحطة اهتمام كبير من وزارة الزراعة، ومن السيد القصير وزير الزراعة بصفة شخصية، حيث أنها الجهة التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول الأصيلة.