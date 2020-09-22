​​تكريم طاقم طائرة لتعاملهم الاحترافي مع سيدة وضعت طفلتها أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



كرم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، طاقم الرحلة رقم MS 777 التي كانت متجهة من القاهرة إلى لندن يوم الثلاثاء الماضي، والدكتور معتز فتحي الطبيب، الذي تصادف وجوده ضمن ركاب الرحلة، لأدائهم الاحترافي في التعامل مع حالة ولادة لسيدة يمنية الجنسية، والتي فاجأتها آلام الوضع على متن الطائرة، وتم التعامل مع الحالة بشكل سريع قبل عمل هبوط اضطراري للطائرة.

وأعرب زكريا عن سعادته بتكريم طاقم رحلة MS 777 على أدائهم المشرف كما تقدم بالشكر لجميع أبناء مصر للطيران في كل مواقع العمل المختلفة، وطاقم الرحلة الطيار عمرو البساطي، والطيار مساعد وسام كامل وطاقم الضيافة برئاسة محمود حمزة وكل من نانسي زاخر، بريهام محسن زكريا، محمد فوزي، محمد ناجي وضباط الأمن محمد عبد الموجود ومحمد سعيد.