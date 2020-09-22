"80 إلى 120 سم".. الري تكشف منسوب النيل المتوقع وقت الفيضان ومرحلة الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن نهر النيل سيرتقع خلال فترة الفيضان من 80 إلى 120 سم، لافتًا إلى أن الحد الأقصى للنهر هو 182 سم، بعدها ندخل في مرحلة الخطورة.

وأضاف السباعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الموارد المائية والري وضعت خطة للتعامل مع كل سيناريو من السناريوهات المحتملة، لافتًا إلى أن وصول ارتفاع النهر لـ120 سم سيكون شيئ تستطيع الوزارة التعامل معه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن بعض أراضي طرح النهر ستتعرض للغرق، وهو ما حدث قبل ذلك في العام الماضي، وبالرغم من التحذير وعمل الإزلات المختلفة إلا أن بعض المتعدين يصرون على الاستمرار في المخالفة.

وأشار السباعي، إلى أنه في فترة من 3 أيام إلى 5 أيام، سيكون النهر في المعدل المرتفع، مضيفًا أن السد العالي يستوعب حاليًا كميات المياه المتوقعة. ​