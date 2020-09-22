مصر | عاجل.. مصدر يكشف حقيقة وقوع اشتباكات بين الشرطة والمواطنين بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر يكشف حقيقة وقوع اشتباكات بين الشرطة والمواطنين بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط في أسيوط.

وأكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلا

يأتي ذلك، في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام.